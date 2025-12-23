Lotos 2026 de l’APE

Foyer Rural Bégadan Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-01-18 2026-05-10 2026-11-15 2026-12-13

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Association des Parents d’Elèves de la commune organise ses lotos au foyer rural.

Informations détaillées à venir. .

Foyer Rural Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 71 94 37 ape.begadan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lotos 2026 de l’APE

L’événement Lotos 2026 de l’APE Bégadan a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Médoc-Vignoble