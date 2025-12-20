lotos bingos avec fétiche

Salle des associations Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

2 € le carton planche de 6 ou 6 cartons 10 € planche de 9 ou 9 cartons 15 € planche de 10 ou 10 cartons 16 € planche de 12 = 20 € avec caution 2 € un bingo offert.

Sandwichs buvette merveilles crêpes sans oublier nos délicieux beignets

Cartons et planches extérieurs non acceptés.

2 € le carton planche de 6 ou 6 cartons 10 € planche de 9 ou 9 cartons 15 € planche de 10 ou 10 cartons 16 € planche de 12 = 20 € avec caution 2 € un bingo offert.

Sandwichs buvette merveilles crêpes sans oublier nos délicieux beignets

Cartons et planches extérieurs non acceptés. Animateur Jacques

Spécial cartes KDO LECLERC valeur 4000 € chaque jour

Dernier lot 500 €

Tous nos bons sont partageables .

Salle des associations Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 86 35 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : lotos bingos avec fétiche

2 ? per carton sheet of 6 or 6 cartons 10 ? sheet of 9 or 9 boxes 15 ? sheet of 10 or 10 boxes 16 ? sheet of 12 = 20 ? with deposit 2 ? free bingo.

Sandwiches refreshments wonders crêpes not forgetting our delicious doughnuts

Outside cartons and boards not accepted.

L’événement lotos bingos avec fétiche Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans