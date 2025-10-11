Lotos Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire
Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par Paprassadom . Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à midi, début des jeux à 14h. Réservations obligatoires. .
Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 57 91 61
