Lotos Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire

Salle des fêtes Rue de Saint-Loup Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Venez vous amuser et tenter de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par Paprassadom . Buvette et restauration sur place. Ouverture des portes à midi, début des jeux à 14h. Réservations obligatoires. .

+33 6 34 57 91 61

