Lotos Salle du belvédère au Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire
Salle du belvédère au Palais de Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ces lotos organisés par “Les Enfants de Curie” et animés par B2 Animation. Ouverture des portes de la salle du Belvédère (au Palais de Loire) 1h30 avant, début des jeux à 20h le samedi et 14h le dimanche. Buvette et restauration sur place. .
Salle du belvédère au Palais de Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 43 27 32
