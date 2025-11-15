Lotos de Passion Show avenue Charles Duchêne Mirecourt

Lotos de Passion Show avenue Charles Duchêne Mirecourt samedi 15 novembre 2025.

Lotos de Passion Show

avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 17:15:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Passion Show organise 2 super Lotos.

Samedi 15 novembre ouverture des portes à 17h15 et 1ère partie à 19h.

Dimanche 16 novembre ouverture des portes à 12h15 et 1ère partie à 14h.

Par loto 30 parties, 1 Bingo.

Buvette et petite restauration sur place

Avec ou sans réservation.Tout public

.

avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 48

English :

Passion Show organizes 2 super Lotos.

Saturday November 15: doors open at 5.15pm and part 1 at 7pm.

Sunday, November 16: doors open at 12.15pm and game 1 at 2pm.

Per lotto: 30 games, 1 bingo.

Refreshments and snacks on site

With or without reservation.

German :

Passion Show organisiert zwei Superlottos.

Samstag, 15. November: Türöffnung um 17:15 Uhr und Teil 1 um 19:00 Uhr.

Sonntag, 16. November: Türöffnung um 12.15 Uhr und 1. Teil um 14 Uhr.

Pro Lotto: 30 Spiele, 1 Bingo.

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Mit oder ohne Reservierung.

Italiano :

Passion Show organizza 2 super Lotos.

Sabato 15 novembre: apertura porte alle 17.15 e primo tempo alle 19.00.

Domenica 16 novembre: apertura porte alle 12.15 e primo tempo alle 14.00.

Per lotto: 30 giochi, 1 bingo.

Bar e snack in loco

Con o senza prenotazione.

Espanol :

Passion Show organiza 2 super Lotos.

Sábado 15 de noviembre: apertura de puertas a las 17.15 h y primer tiempo a las 19.00 h.

Domingo 16 de noviembre: apertura de puertas a las 12.15 h y primera partida a las 14.00 h.

Por lotería: 30 partidas, 1 bingo.

Bar y tentempiés in situ

Con o sin reserva.

L’événement Lotos de Passion Show Mirecourt a été mis à jour le 2025-09-08 par OT MIRECOURT