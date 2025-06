Lotos d’été à Mouriès Mouriès 9 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Lotos d’été à Mouriès Mercredi 9 juillet 2025 à partir de 18h.

Mercredi 16 juillet 2025 à partir de 18h.

Dimanche 20 juillet 2025 à partir de 18h.

Mercredi 23 juillet 2025 à partir de 18h.

Mercredi 30 juillet 2025 à partir de 18h.

Mercredi 6 août 2025 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Les Lotos d’été sont de retour à Mouriès du 09 juillet au 06 août, venez tenter votre chance tous les mercredis sur le Cours Paul Révoil !

Les lotos d’été sont une institution à Mouriès !

Venez profiter d’un moment convivial en plein air sur le cours Paul Révoil !



Des quines, des cartons pleins, des consolantes de nombreux lots à gagner !

Snack et buvette sur place.



Notez les dates dans vos agendas :



Mercredi 09 juillet à 18h

Organisé par l’association Li Pichoulins



Mercredi 16 juillet à 18h

Organisé par le Tennis Club Mouriésen



Mercredi 23 juillet à 18h

Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès



Mercredi 30 juillet à 18h

Organisé par le Club Taurin Mouriésen



Dimanche 20 juillet à 18h / Parc du Moulin Peyre

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves et Amis de Mouriès



Mercredi 06 août à 18h

Organisé par Les Foulées de l’Olivier .

Cours Paul Révoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

English :

The summer lotos are back in Mouriès: from 09 July to 06 August, come and try your luck every Wednesday on the Cours Paul Révoil!

German :

Die Sommerlottos sind wieder in Mouriès: Vom 09. Juli bis zum 06. August können Sie jeden Mittwoch auf dem Cours Paul Révoil Ihr Glück versuchen!

Italiano :

Le Loto estive tornano a Mouriès: dal 09 luglio al 06 agosto, venite a tentare la fortuna ogni mercoledì sul Cours Paul Révoil!

Espanol :

Vuelven los Lotos de verano a Mouriès: del 9 de julio al 6 de agosto, venga a probar suerte todos los miércoles en el Cours Paul Révoil

