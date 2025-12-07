Lotos d’hiver à Aureille Aureille

Lotos d’hiver à Aureille

Venez tenter votre chance aux lotos d’hiver organisés par les associations du village d’Aureille, à la Salle de la Grand-Terre et au Bar Soler !Familles

Retrouvez la programmation des lotos d’hiver 2025-2026 organisés par les différentes associations du village



– Dimanche 7 décembre 2025 Jeunesse Aureilloise

– Samedi 20 décembre 2025 Club Taurin Aureillois

– Jeudi 25 décembre 2025 Bar Soler

– Samedi 10 janvier 2026 Club Taurin Aureillois

– Samedi 17 janvier 2026 APE Aureille

– Samedi 24 janvier 2026 Carreto Ramado

– Samedi 31 janvier 2026 Football Club Aureillois



Les lotos se dérouleront à la Salle de la Grand-Terre et au Bar Soler à 18h précises .

Centre-ville d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

English :

Come and try your luck at the winter lotto games organised by the Aureille village associations at the Salle de la Grand-Terre and Bar Soler!

