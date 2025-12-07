Lotos d’hiver à Mouriès Rue du Temple Mouriès

Lotos d’hiver à Mouriès

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 17h.

Tennis Club Mouriésen.

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 17h.

Club Taurin Mouriésen.

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 17h.

Foyer Rural de Mouriès.

Dimanche 28 décembre 2025 à partir de 17h.

FC Alpilles.

Dimanche 1er février 2026 à partir de 17h.

Comité des Fêtes Mouriès.

Dimanche 8 février 2026 à partir de 17h.

Li Pichoulins. Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28 2026-02-01 2026-02-08

Venez passer un moment convivial avec les lotos des associations de Mouriès les dimanches à 17h en décembre 2025 et en février 2026 !

Tout l’hiver, les diverses associations de Mouriès vous proposent des lotos au Centre Culturel les dimanches à 17h !

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et découvrir les superbes lots que les bénévoles vous ont préparés !



À vos agendas !



07 décembre 2025 Tennis Club Mouriésen

14 décembre 2025 Club Taurin Mouriésen

21 décembre 2025 Foyer Rural de Mouriès

28 décembre 2025 FC Alpilles

01 février 2026 Comité des Fêtes

08 février 2026 Li Pichoulins .

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and enjoy a friendly get-together with the Mouriès associations’ lottos on Sundays at 5pm in December 2025 and February 2026!

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment beim Lotto der Vereine von Mouriès an den Sonntagen um 17 Uhr im Dezember 2025 und Februar 2026!

Italiano :

Venite a godervi il loto delle associazioni Mouriès la domenica alle 17.00 nel dicembre 2025 e nel febbraio 2026!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de los lotos de las asociaciones Mouriès los domingos a las 17 h en diciembre de 2025 y febrero de 2026!

L’événement Lotos d’hiver à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2025-10-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles