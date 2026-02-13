Lotos du mois de mars 2026, Alès Agglomération, Alès

Lotos du mois de mars 2026 1 – 31 mars Alès Agglomération Gard

Début : 2026-03-01T14:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-31T16:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Dimanche 1er mars :

14h, Alès, salle Maurice-André, Rochebelle (Les Tamalous – 06 61 07 89 71)

Rochebelle (Les Tamalous – 06 61 07 89 71) 14h, Anduze, salle Rohan, rue Pélico (Secours Populaire d’Anduze)

salle Rohan, rue Pélico (Secours Populaire d’Anduze) 15h, Les Mages, Salle F. Léger (Foot Les Mages/St Ambroix/FC SEDISUD)

Salle F. Léger (Foot Les Mages/St Ambroix/FC SEDISUD) 15h, Salindres, salle Becmil (comité des Fêtes)

salle Becmil (comité des Fêtes) 15h, Saint-Hilaire-de-Brethmas, complexe Maurice-Saussine (club des Retrouvailles)

complexe Maurice-Saussine (club des Retrouvailles) 15h, Saint-Martin-de-Valgalgues, foyer G. Brassens (Les Gueules Rouges)

foyer G. Brassens (Les Gueules Rouges) 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)

Mardi 3 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)

Mercredi 4 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)

Jeudi 5 mars :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Vendredi 6 mars :

14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)

Samedi 7 mars :

15h, Saint-Martin-de-Valgalgues, foyer G. Brassens (asso Chasse et Nature)

Dimanche 8 mars :

14h, Saint-Jean-du-Pin, foyer (club de Soucanton)

foyer (club de Soucanton) 14h30, Rousson, centre socio-culturel (collège J.-B. Dumas)

centre socio-culturel (collège J.-B. Dumas) 14h30, Saint-Christol-lez-Alès, Maison pour Tous (asso paroissiale Saint-Christophe)

Maison pour Tous (asso paroissiale Saint-Christophe) 15h, Alès, Notre-Dame-des-Clés, 1 rue Parmentier (asso paroissiale Notre-Dame-des-Clés)

Notre-Dame-des-Clés, 1 rue Parmentier (asso paroissiale Notre-Dame-des-Clés) 15h, Les Mages, Salle F. Léger (société du Sou de l’École)

Salle F. Léger (société du Sou de l’École) 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)

Mardi 10 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)

Mercredi 11 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)

Jeudi 12 mars :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Vendredi 13 mars :

14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)

Dimanche 15 mars :

14h30, Alès, salle Maurice-André, Rochebelle (Association Les Tamalous. tél. 06 61 07 89 71)

salle Maurice-André, Rochebelle (Association Les Tamalous. tél. 06 61 07 89 71) 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)

Mardi 17 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)

Mercredi 18 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)

Jeudi 19 mars :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Vendredi 20 mars :

14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)

Dimanche 22 mars :

16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)

Mardi 24 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)

Mercredi 25 mars :

16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)

Jeudi 26 mars :

14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)

Vendredi 27 mars :

14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)

Samedi 28 mars :

14h, Alès, salle Maurice-André, rue du Faubourg de Rochebelle (association En Chantant – 07 57 55 99 05)

Dimanche 29 mars :

14h30, Alès, salle Maurice-André, Rochebelle (Association Les Tamalous. tél. 06 61 07 89 71)

salle Maurice-André, Rochebelle (Association Les Tamalous. tél. 06 61 07 89 71) 15h, Sénéchas, salle polyvalente (Comité de Restauration de l’église de Sénéchas)

salle polyvalente (Comité de Restauration de l’église de Sénéchas) 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

