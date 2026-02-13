Lotos du mois de mars 2026, Alès Agglomération, Alès
Lotos du mois de mars 2026, Alès Agglomération, Alès dimanche 1 mars 2026.
Lotos du mois de mars 2026 1 – 31 mars Alès Agglomération Gard
Dimanche 1er mars :
- 14h, Alès, salle Maurice-André, Rochebelle (Les Tamalous – 06 61 07 89 71)
- 14h, Anduze, salle Rohan, rue Pélico (Secours Populaire d’Anduze)
- 15h, Les Mages, Salle F. Léger (Foot Les Mages/St Ambroix/FC SEDISUD)
- 15h, Salindres, salle Becmil (comité des Fêtes)
- 15h, Saint-Hilaire-de-Brethmas, complexe Maurice-Saussine (club des Retrouvailles)
- 15h, Saint-Martin-de-Valgalgues, foyer G. Brassens (Les Gueules Rouges)
- 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)
Mardi 3 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)
Mercredi 4 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)
Jeudi 5 mars :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Vendredi 6 mars :
- 14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)
Samedi 7 mars :
- 15h, Saint-Martin-de-Valgalgues, foyer G. Brassens (asso Chasse et Nature)
Dimanche 8 mars :
- 14h, Saint-Jean-du-Pin, foyer (club de Soucanton)
- 14h30, Rousson, centre socio-culturel (collège J.-B. Dumas)
- 14h30, Saint-Christol-lez-Alès, Maison pour Tous (asso paroissiale Saint-Christophe)
- 15h, Alès, Notre-Dame-des-Clés, 1 rue Parmentier (asso paroissiale Notre-Dame-des-Clés)
- 15h, Les Mages, Salle F. Léger (société du Sou de l’École)
- 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)
Mardi 10 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)
Mercredi 11 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)
Jeudi 12 mars :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Vendredi 13 mars :
- 14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)
Dimanche 15 mars :
- 14h30, Alès, salle Maurice-André, Rochebelle (Association Les Tamalous. tél. 06 61 07 89 71)
- 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)
Mardi 17 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)
Mercredi 18 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)
Jeudi 19 mars :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Vendredi 20 mars :
- 14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)
Dimanche 22 mars :
- 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)
Mardi 24 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Vivre ensemble)
Mercredi 25 mars :
- 16h, Les Salles-du-Gardon, anciennes écoles de l’Impostaire (Amicale bouliste)
Jeudi 26 mars :
- 14h, Alès, Maison du Peuple, Tamaris (Club de l’Amitié Tamaris)
Vendredi 27 mars :
- 14h, Alès, Clavières, Mas Bringer (Club de l’Âge d’Or)
Samedi 28 mars :
- 14h, Alès, salle Maurice-André, rue du Faubourg de Rochebelle (association En Chantant – 07 57 55 99 05)
Dimanche 29 mars :
- 14h30, Alès, salle Maurice-André, Rochebelle (Association Les Tamalous. tél. 06 61 07 89 71)
- 15h, Sénéchas, salle polyvalente (Comité de Restauration de l’église de Sénéchas)
- 16h, La Grand-Combe, rue du Gouffre (Les Joyeux Mineurs)
