Lotos La Folie des cartons Salle du Castel Park Surgères

Lotos La Folie des cartons

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez participer à au loto organisé par Art Event Planner animé par Christophe.

Parties spéciales, tombola, bingo.

Restauration bar sur place.

.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00

English :

Come and take part in the lotto organized by Art Event Planner and hosted by Christophe.

Special games, tombola, bingo.

Catering bar on site.

