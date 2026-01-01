Lotos Salle Le Réservoir Lunéville
Lotos Salle Le Réservoir Lunéville samedi 17 janvier 2026.
Lotos
Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 23:59:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-18
Lotos organisés par le FCL
Lots à remporter bons d’achat
– 20h à 1h le samedi 17 janvier 2026
– 14h à 19h le dimanche 18 janvier 2026
Renseignements et réservations au 06 64 87 65 68Tout public
.
Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 87 65 68
English :
Lotos organized by the FCL
Prizes to be won: vouchers
? 8 pm to 1 am on Saturday, January 17, 2026
? 2pm to 7pm Sunday, January 18, 2026
Information and reservations: 06 64 87 65 68
L’événement Lotos Lunéville a été mis à jour le 2025-12-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS