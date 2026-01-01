Lotos Salle Le Réservoir Lunéville

Lotos

Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 23:59:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Lotos organisés par le FCL

Lots à remporter bons d’achat

– 20h à 1h le samedi 17 janvier 2026

– 14h à 19h le dimanche 18 janvier 2026

Renseignements et réservations au 06 64 87 65 68Tout public

.

Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 87 65 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lotos organized by the FCL

Prizes to be won: vouchers

? 8 pm to 1 am on Saturday, January 17, 2026

? 2pm to 7pm Sunday, January 18, 2026

Information and reservations: 06 64 87 65 68

L’événement Lotos Lunéville a été mis à jour le 2025-12-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS