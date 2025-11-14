Lotos Route du Stade Marsais
Lotos Route du Stade Marsais vendredi 14 novembre 2025.
Lotos
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14 2025-11-15
L’association les Tamalous 17 propose deux lotos
– le vendredi 14 novembre (bons d’achat uniquement)
– le samedi 15 novembre (bons d’achat et lots divers)
Restauration sur place. Sur réservation.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88
English :
The Tamalous 17 association is organizing two bingo events:
– friday November 14 (vouchers only)
– saturday November 15 (vouchers and various prizes)
Catering on site. Reservations required.
German :
Der Verein Les Tamalous 17 bietet zwei Lottos an:
– am Freitag, den 14. November (nur Einkaufsgutscheine)
– am Samstag, den 15. November (Gutscheine und verschiedene Lose)
Verpflegung vor Ort. Auf Reservierung.
Italiano :
L’associazione Tamalous 17 organizza due lotterie:
– venerdì 14 novembre (solo buoni)
– sabato 15 novembre (buoni e premi vari)
Ristorazione in loco. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
La asociación Tamalous 17 organiza dos lotos:
– viernes 14 de noviembre (sólo vales)
– sábado 15 de noviembre (vales y varios premios)
Catering in situ. Reserva obligatoria.
