Lotos Route du Stade Marsais

Lotos

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14 2025-11-15

L’association les Tamalous 17 propose deux lotos

– le vendredi 14 novembre (bons d’achat uniquement)

– le samedi 15 novembre (bons d’achat et lots divers)

Restauration sur place. Sur réservation.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88

English :

The Tamalous 17 association is organizing two bingo events:

– friday November 14 (vouchers only)

– saturday November 15 (vouchers and various prizes)

Catering on site. Reservations required.

German :

Der Verein Les Tamalous 17 bietet zwei Lottos an:

– am Freitag, den 14. November (nur Einkaufsgutscheine)

– am Samstag, den 15. November (Gutscheine und verschiedene Lose)

Verpflegung vor Ort. Auf Reservierung.

Italiano :

L’associazione Tamalous 17 organizza due lotterie:

– venerdì 14 novembre (solo buoni)

– sabato 15 novembre (buoni e premi vari)

Ristorazione in loco. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La asociación Tamalous 17 organiza dos lotos:

– viernes 14 de noviembre (sólo vales)

– sábado 15 de noviembre (vales y varios premios)

Catering in situ. Reserva obligatoria.

