Informations pratiques

Reviers

Lotos

rue des dentellières Salle des fêtes Reviers Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Animés par is@nimation avec plus de 2000€ de lots à gagner. Inscriptions obligatoires par téléphone. Ouverture des portes 2h avant.

Le samedi 26 septembre à partir de 20h et dimanche 27 septembre à partir de 14h, l’association Bien vivre à Reviers organise deux lotos animés par is@nimation avec plus de 2000€ de lots à gagner. Salle des fêtes de Reviers. Inscriptions obligatoires par téléphone. Ouverture des portes 2 h avant. .

rue des dentellières Salle des fêtes Reviers 14470 Calvados Normandie +33 6 03 35 06 28

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English : Lotos

Organised by is@nimation, with over €2,000 worth of prizes to be won. Registration by telephone is required. Doors open 2 hours beforehand.

L’événement Lotos Reviers a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité