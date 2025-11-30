LotoTéléthon Salle polyvalente Void-Vacon
LotoTéléthon Salle polyvalente Void-Vacon dimanche 30 novembre 2025.
LotoTéléthon
Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 13:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Venez participer au loto de l’association Les Trois Cailloux au profit du téléthon, amusez vous et soutenez la cause.Tout public
.
Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 73 05 78 75
English :
Come and take part in the Les Trois Cailloux association’s bingo in aid of the Telethon, have fun and support the cause.
L’événement LotoTéléthon Void-Vacon a été mis à jour le 2025-11-26 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS