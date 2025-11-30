LotoTéléthon Salle polyvalente Void-Vacon

LotoTéléthon

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon Meuse

Dimanche 2025-11-30 13:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Venez participer au loto de l’association Les Trois Cailloux au profit du téléthon, amusez vous et soutenez la cause.Tout public

Salle polyvalente 1 Rue du Stade Void-Vacon 55190 Meuse Grand Est +33 6 73 05 78 75

English :

Come and take part in the Les Trois Cailloux association’s bingo in aid of the Telethon, have fun and support the cause.

