Lotothon ENTRESSEN Istres

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h. ENTRESSEN Centre d'Animation Pierre Miallet Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Un loto exceptionnel au profit du Téléthon !

18h00 Récupération des cartons

18h45 Lancement du Téléthon en direct

19h00 Début du loto



Plus de 3500€ de lots à gagner ! Jeux, bons d’achat, paniers garnis, expériences… il y en a pour tous les goûts.



1 carton 4€ | 5 cartons 15€

Prenez vos cartons en ligne ou sur place à partir de 18h.



Buvette et petite restauration sur place.



Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon. L’année dernière, nous avons collecté 1883€… Nous ferons encore mieux cette année ! .

ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 69 49 accueil@csapm.fr

An exceptional bingo in aid of the Telethon!

