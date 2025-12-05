Lotothon ENTRESSEN Istres
Lotothon ENTRESSEN Istres vendredi 5 décembre 2025.
Lotothon
Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h. ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Un loto exceptionnel au profit du Téléthon !
18h00 Récupération des cartons
18h45 Lancement du Téléthon en direct
19h00 Début du loto
Plus de 3500€ de lots à gagner ! Jeux, bons d’achat, paniers garnis, expériences… il y en a pour tous les goûts.
1 carton 4€ | 5 cartons 15€
Prenez vos cartons en ligne ou sur place à partir de 18h.
Buvette et petite restauration sur place.
Tous les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon. L’année dernière, nous avons collecté 1883€… Nous ferons encore mieux cette année ! .
ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 69 49 accueil@csapm.fr
