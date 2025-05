Lotus Yoga Femme – Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille, 16 mai 2025 14:00, Fontvieille.

Bouches-du-Rhône

Lotus Yoga Femme Vendredi 16 mai 2025 de 14h à 16h30.

– session Respir’.

Mercredi 28 mai 2025 à 8h45.

– session 8h45 à 9h45

– session 10h à 11h30

– session 16h30 à 18h. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 14:00:00

fin : 2025-05-16 16:30:00

Date(s) :

2025-05-16

2025-05-28

Sessions de yoga et respiration pour femme avec Dorée à Terracotta à Fontvieille

– Les vendredis on propose des session hebdomadaire de yoga

– Les mercredis 7 et 28 mai des session sur inscription

– Le 16 mai une session de respiration sur inscription .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 19 13 31 dorotheecottarel@gmail.com

English :

Yoga and breathing sessions for women with Dorée à Terracotta in Fontvieille

German :

Yoga- und Atemsessions für Frauen mit Dorée à Terracotta in Fontvieille

Italiano :

Sessioni di yoga e respirazione per donne con Dorée à Terracotta a Fontvieille

Espanol :

Sesiones de yoga y respiración para mujeres con Dorée à Terracotta en Fontvieille

L’événement Lotus Yoga Femme Fontvieille a été mis à jour le 2025-05-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles