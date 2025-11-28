LOU CASA, BARBARA & BREL – LA CANOPEE Ruffec

LOU CASA, BARBARA & BREL – LA CANOPEE Ruffec vendredi 28 novembre 2025.

LOU CASA, BARBARA & BREL Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

LA CANOPEE PRÉSENTE : LOU CASA, BARBARA & BRELJacques Brel et Barbara, ces deux géants de la chanson française, étaient amis. Une année seulement les séparait. Ils ont commencé leur carrière au même moment et ont fréquenté les mêmes endroits.C’est un exercice difficile de reprendre des chansons de tels artistes, mais le trio de Lou Casa y parvient avec brio. Il s’approprie sensiblement les morceaux choisis, qui se jouent en écho – des thèmes similaires évoqués de manière différente – et y apporte ses propres arrangements musicaux.Un concert magnifique, d’une grande sensibilité, où se crée un lien complice entre les spectateurs et le chanteur à la voix envoûtante, accompagné d’excellents musiciens. Durée : 1h30 • Tout public dès 12 ans Buvette dès 19h15 par l’association Du livre à la scène

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16