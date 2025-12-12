LOU CASA – BARBARA ET BREL – LA LUNA NEGRA Bayonne

LOU CASA – BARBARA ET BREL Début : 2026-01-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Création du trio emmené par Marc Casa mêlant musiques actuelles, improvisées, chansons à texte et rencontres pluri-artistiques. Après l’EP Chansons de Barbara – A ce jour salué par les médias (Télérama, Le Monde, L’Obs’, France Musique…) et des publics de toutes les générations ; avoir joué et prêté sa version de Perlimpinpin dans le film Barbara de Mathieu Amalric ; une tournée riche ponctuée par des concerts à La Philharmonie de Paris ou l’Opéra de Strasbourg autant que de lieux plus modestes ; Lou Casa présente ici un nouveau répertoire dans lequel des chansons de Brel se jouent en écho à celles de Barbara, l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant apparaître les liens artistiques et d’amitiés de ces deux artistes… auxquels s’ajoutent en concert chaleur humaine, complicités sensibles et gaies entre les artistes et les spectateurs.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64