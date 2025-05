Lou Cor d’Amour amourousi – Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence, 31 mai 2025 15:00, Aix-en-Provence.

Lou Cor d’Amour amourousi Samedi 31 mai 2025 à 15h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’exploration de la culture et de la littérature provençales, l’association EXCALISSON vous invite à une conférence sur l’œuvre poétique de Felipe Delavouët.

La communication portera sur une œuvre inspirée des miniatures du Cœur d’Amour épris du roi René. Une poésie délicate, lyrique, donnant à penser sur les états d’âme amoureux oscillant entre Espérance et Mélancolie .

English :

As part of its exploration of Provençal culture and literature, the EXCALISSON association invites you to a lecture on the poetic work of Felipe Delavouët.

German :

Im Rahmen der Erkundung der provenzalischen Kultur und Literatur lädt der Verein EXCALISSON Sie zu einem Vortrag über das poetische Werk von Felipe Delavouët ein.

Italiano :

Nell’ambito della sua esplorazione della cultura e della letteratura provenzale, l’associazione EXCALISSON vi invita a una conferenza sull’opera poetica di Felipe Delavouët.

Espanol :

En el marco de su exploración de la cultura y la literatura provenzales, la asociación EXCALISSON le invita a una conferencia sobre la obra poética de Felipe Delavouët.

