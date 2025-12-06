Lou Gros soupa Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

Lou Gros soupa

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 20h30. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le Gros souper était jadis l’un des moments les plus attendus de la période calendale, marquant la fin du jeûne de l’Avent.

Chaque année, l’association Leis Ami d’Alau fait revivre cette tradition chère au coeur des Provençaux.



Trois nappes immaculées sont superposées en hommage à la Sainte Trinité, la table est illuminée par un chandelier à trois bougies et décorée de trois coupelles de blé de la Sainte-Barbe, symbole d’abondance.



Malgré son nom de Gros Souper , le menu reste sobre. Il se compose de mets maigres, avant de conclure par les incontournables treize desserts qui font la renommée de cette veillée.



Un moment convivial et authentique, idéal pour plonger dans l’ambiance chaleureuse des Noëls provençaux d’autrefois.



Informations pratiques

Organisé par Leis Ami d’Alau en collaboration avec la Ville d’Allauch

Uniquement sur réservation. .

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Big Supper was once one of the most eagerly awaited moments of the calendar season, marking the end of the Advent fast.

German :

Das Große Abendmahl war früher einer der am meisten erwarteten Momente der Kalenderzeit und markierte das Ende des adventlichen Fastens.

Italiano :

La Grande Cena era un tempo uno dei momenti più attesi del calendario, che segnava la fine del digiuno dell’Avvento.

Espanol :

La Gran Cena era antaño uno de los momentos más esperados del calendario, pues marcaba el final del ayuno de Adviento.

