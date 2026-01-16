Lou Nell en concert association La Coccinelle Allègre
Lou Nell en concert association La Coccinelle Allègre samedi 14 février 2026.
Lou Nell en concert
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La Coccinelle vous invite à une soirée musicale tout en douceur avec Lou Nell, artiste chanson/folk à l’univers poétique et minimaliste.
.
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Coccinelle invites you to a gentle musical evening with Lou Nell, a song/folk artist with a poetic, minimalist universe.
L’événement Lou Nell en concert Allègre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay