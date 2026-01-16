Lou Nell en concert association La Coccinelle Allègre

Lou Nell en concert

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l'Oratoire Allègre Haute-Loire

2026-02-14 19:00:00

2026-02-14

2026-02-14

La Coccinelle vous invite à une soirée musicale tout en douceur avec Lou Nell, artiste chanson/folk à l’univers poétique et minimaliste.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

La Coccinelle invites you to a gentle musical evening with Lou Nell, a song/folk artist with a poetic, minimalist universe.

