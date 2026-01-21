Lou Queernaval

La Place Masséna Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 20:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Premier carnaval gay de France, ancré dans la tradition niçoise des festivités carnavalesques, c’est un événement populaire ouvert à tous. Il s’attache à promouvoir des valeurs de partage, d’inclusion et de vivre ensemble !

La Place Masséna Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 77 39 87 coc.lgbtqi@gmail.com

English : Lou Queernaval

The first gay carnival in France, rooted in the Nice tradition of carnival festivities, it is a popular event open to all. It strives to promote values ​​of sharing, inclusion and living together!

L’événement Lou Queernaval Nice a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur