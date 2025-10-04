Lou revieure Place de la mairie Saint-Pierre-de-Mézoargues

Samedi 4 octobre 2025 de 17h30 à 1h. Place de la mairie Manade Pla / Cave Coopérative Saint-Pierre-de-Mézoargues Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à Saint Pierre de Mézoargues pour le revivre de la fête du village !

Le parcours de la bandido à l’ancienne commencera de la cave coopérative jusqu’à la manade Pla suivi d’un apéritif ambiance bodéga avec Dj Max M. .

Place de la mairie Manade Pla / Cave Coopérative Saint-Pierre-de-Mézoargues 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 75 55 05 45

English :

See you at Saint Pierre de Mézoargues for the village fête!

German :

Wir treffen uns in Saint Pierre de Mézoargues, um das Dorffest wieder aufleben zu lassen!

Italiano :

Ci vediamo a Saint Pierre de Mézoargues per la rinascita della festa del villaggio!

Espanol :

¡Nos vemos en Saint Pierre de Mézoargues para el renacimiento de la fiesta del pueblo!

