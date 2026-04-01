LOU ! SONATA 3 – Concert dessiné de Julien Neel et Krystal Zealot Le Cargö Caen

Informations pratiques

Caen

LOU ! SONATA 3 – Concert dessiné de Julien Neel et Krystal Zealot

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 20:00:00

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2027-04-21

Julien Neel est auteur de bande dessinée et réalisateur. Il crée en 2004 la série Lou !, qui rencontre un large succès et s’impose comme une oeuvre majeure de la BD contemporaine.

Julien Neel est auteur de bande dessinée et réalisateur. Il crée en 2004 la série Lou !, qui rencontre un large succès et s’impose comme une oeuvre majeure de la BD contemporaine.

En 2018, il clôt le premier cycle de huit albums et initie une nouvelle étape avec Lou ! Sonata, un second cycle au format renouvelé, qui accompagne Lou dans ses premiers pas vers l’âge adulte.

Dans le prolongement de cette nouvelle narration, Julien Neel explore des formes de récit hybrides, à la croisée des disciplines artistiques. Il imagine et réalise avec le groupe Krystal Zealot une bande originale narrative et électrique, pensée comme une extension musicale de son univers.

Pour conclure le cycle Sonata, Julien Neel & Krystal Zealot présentent un concert dessiné, point d’orgue de ce projet multimédia où musique, image et narration se rejoignent sur scène. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : LOU ! SONATA 3 – Concert dessiné de Julien Neel et Krystal Zealot

Julien Neel is a comic-book author and director. In 2004, he created the series *Lou!*, which enjoyed widespread success and has established itself as a major work of contemporary comic art.

L’événement LOU ! SONATA 3 – Concert dessiné de Julien Neel et Krystal Zealot Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité