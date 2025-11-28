Lou TROTIGNON au Destino DESTINO Mâcon

Lou TROTIGNON au Destino

DESTINO 400 Rue du Kilomètre 400 Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Lou Trotignon dans son spectacle Merou en tournée sera sur la scène du Destino à Mâcon Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?

A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.

Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.

Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toutes sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ?

Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ?

Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire ?

Un spectacle d’humour qui raconte le parcours de la transidentité , entre confidences et autodérision, il partage un récit intime et vibrant qui célèbre la liberté d’être soi et la puissance du rire. .

