LOU TROTIGNON – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers mercredi 24 septembre 2025.

Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : de la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toustes: sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être?Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ?Serait-il possible alors de ré-écrire. Sa propre histoire ?

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86