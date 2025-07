SCHUBERT, LE VOYAGE D’HIVER – DOME DES GRANDES ECURIES Chantilly

SCHUBERT, LE VOYAGE D’HIVER – DOME DES GRANDES ECURIES Chantilly samedi 13 septembre 2025 .

SCHUBERT, LE VOYAGE D’HIVER Début : 2025-09-13 à 18:00. Tarif : – euros.

ASSOCIATION MUSICA PNINA PRÉSENTE : SCHUBERT, LE VOYAGE D’HIVERDans la douceur des lumières de l’automne qui s’invite, Matthias Goerne convie autour de lui quelques-uns de ses compositeurs favoris et des artistes choisis avec lesquels il aime travailler. C’est avec l’orchestre National de Lille, sous la direction de Joshua Weilerstein, qu’il révélera Mahler et, avec Iddo Bar-Shai, qu’il explorera le monde de Schubert. Sans oublier Ravel – les Contes de ma mère l’Oye – qui nous introduira vers quelques-uns des compositeurs contemporains qui lui sont chers. Un programme « sur mesure » où l’écriture et l’équilibre émotif des pièces nous sont révélés mais aussi toute la dimension onirique des textes avec leurs tensions les plus profondes. Récital voix & pianoFranz SchubertDie Winterreise (Voyage d’Hiver) op.89 D.911Matthias Goerne, barytonIddo Bar-Shaï, piano ParkingStationnements pour les spectateurs disponible à proximité des Grandes Écuries du Château (Suivre l’Affichage Parking P2 B).Lieu de dépose « minute » proche des grilles du château ou face aux grandes écuries. Ouverture des portes 1h avant l’évènement.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

DOME DES GRANDES ECURIES ROUTE DU CONNETABLE 60500 Chantilly 60