LOU TROTIGNON – LE DESTINO Macon

LOU TROTIGNON – LE DESTINO Macon samedi 17 janvier 2026.

LOU TROTIGNON Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : LOU TROTIGNONPuisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toustes: sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être?Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour?Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DESTINO RUE DU KILOMETRE 400 71000 Macon 71