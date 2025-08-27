Lou Trotignon : Mérou Cité des Congrès Nantes

Lou Trotignon : Mérou Cité des Congrès Nantes vendredi 9 janvier 2026.

Gratuit : non 32 € / 35 € 32 € / 35 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/lou-trotignon-merou.html Tout public

Humour Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer. Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose tous et toutes : sommes-nous obligés d’être ce qu’on nous a dit d’être ?Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour?Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire? Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/lou-trotignon-merou.html