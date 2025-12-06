LOUANE – HALLE TONY GARNIER Lyon

LOUANE Début : 2025-12-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert de Louane à LYON prévu initialement le 10.05.25 est reporté au 06.12.25.Vos billets déjà achetés restent valables. Remboursements jusqu’au 30/06/25.Plus qu’une simple artiste, Louane, après 11 ans de carrière, est une artiste qui se réinvente et expérimente plus que jamais. Après avoir annoncé son 5ème album « Solo », un nouveau projet qui célèbre les nombreuses facettes de sa personnalité, Louane continue son ascension et annonce le « solo tour », une tournée des Zénith en 2025 et 2026 avec un show inédit et encore jamais vu dans toute la France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.Le « solo tour » se clôturera avec une date exceptionnelle à l’Accor Arena le 20 février 2026, le premier de sa carrière.Retrouvez Louane sur la route en tournée des Zénith en 2025-2026 et à l’Accor Arena le 20 février 2026 !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69