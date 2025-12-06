Louane Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Louane Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement samedi 6 décembre 2025.
Louane
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 32 – 32 – EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
Solo , un nouveau projet qui montre une facette inédite de Louane.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Solo , a new project that shows a new side of Louane.
German :
Solo , ein neues Projekt, das eine bisher unbekannte Facette von Louane zeigt.
Italiano :
Solo , un nuovo progetto che mostra un lato completamente nuovo di Louane.
Espanol :
Solo , un nuevo proyecto que muestra una faceta totalmente nueva de Louane.
