Louane Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Louane

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Solo , un nouveau projet qui montre une facette inédite de Louane.

English :

Solo , a new project that shows a new side of Louane.

German :

Solo , ein neues Projekt, das eine bisher unbekannte Facette von Louane zeigt.

Italiano :

Solo , un nuovo progetto che mostra un lato completamente nuovo di Louane.

Espanol :

Solo , un nuevo proyecto que muestra una faceta totalmente nueva de Louane.

