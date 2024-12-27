Louane Le Spot Mâcon

Louane Le Spot Mâcon jeudi 29 janvier 2026.

Louane

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Solo , un nouveau projet qui nous montre une facette inédite de Louane. Loin de ses

complexes d’adolescence, elle s’affirme en embrassant pleinement ses émotions sans crainte d’essayer de nouvelles choses ou de se mettre en danger.

Après 11 ans de carrière, on découvre une œuvre dans laquelle l’artiste se réinvente et expérimente plus

que jamais.

Ce nouvel album célèbre les nombreuses facettes de sa personnalité, lui offrant, grâce à ceux qui l’accompagnent, une liberté inédite lui permettant d’exprimer son individualité. Une escalade en solo, sans filets, à la force de sa conviction et de son talent. .

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

