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LOUD&BLAST DAYS – PASS 1 JOUR – PASS SAMEDI THE BLACK LAB Wasquehal

LOUD&BLAST DAYS – PASS 1 JOUR – PASS SAMEDI THE BLACK LAB Wasquehal

LOUD&BLAST DAYS – PASS 1 JOUR – PASS SAMEDI THE BLACK LAB Wasquehal samedi 18 avril 2026.

Lieu : THE BLACK LAB

Adresse : 8, RUE DES CHAMPS

Ville : 59290 Wasquehal

Département : 59

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 18:00

LOUD&BLAST DAYS – PASS 1 JOUR – PASS SAMEDI Début : 2026-04-18 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THE BLACK LAB 8, RUE DES CHAMPS 59290 Wasquehal 59

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