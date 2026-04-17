LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE THE BLACK LAB Wasquehal

LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE Début : 2026-04-17 à 00:00. Tarif : – euros.

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THE BLACK LAB 8, RUE DES CHAMPS 59290 Wasquehal 59