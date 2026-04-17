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LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE THE BLACK LAB Wasquehal

LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE THE BLACK LAB Wasquehal

LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE THE BLACK LAB Wasquehal vendredi 17 avril 2026.

Lieu : THE BLACK LAB

Adresse : 8, RUE DES CHAMPS

Ville : 59290 Wasquehal

Département : 59

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 00:00

LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – SAMEDI DIMANCHE Début : 2026-04-17 à 00:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THE BLACK LAB 8, RUE DES CHAMPS 59290 Wasquehal 59

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