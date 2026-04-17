LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – VENDREDI SAMEDI THE BLACK LAB Wasquehal
LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – VENDREDI SAMEDI THE BLACK LAB Wasquehal vendredi 17 avril 2026.
LOUD&BLAST DAYS – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – VENDREDI SAMEDI Début : 2026-04-17 à 00:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
THE BLACK LAB 8, RUE DES CHAMPS 59290 Wasquehal 59
À voir aussi à Wasquehal (59)
- LOUD&BLAST DAYS – PASS 1 JOUR – PASS SAMEDI THE BLACK LAB Wasquehal 18 avril 2026
- LOUD&BLAST DAYS – PASS 1 JOUR – PASS DIMANCHE THE BLACK LAB Wasquehal 19 avril 2026
- BLAZE BAYLEY THE BLACK LAB Wasquehal 23 avril 2026
- MORGAN THE BLACK LAB Wasquehal 24 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Noréade, Wasquehal 1 mai 2026