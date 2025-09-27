LOUDBLAST ET SETH – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

LOUDBLAST ET SETH – CENTRE GERARD PHILIPE Calais samedi 27 septembre 2025.

LOUDBLAST ET SETH Début : 2025-09-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert initialement prévu le 08 novembre 2024 à 20h00 est reporté au 27 septembre 2025 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésLOUDBLAST est le pionnier du Death Metal en France et en Europe depuis 1985.De toute évidence, 39 ans de carrière pour un artiste est un exploit, notamment pour un groupe de metal extrême qui traverse toutes les évolutions de la musicale et du business en général, qui sonne toujours aussi fort, aussi bien. Il est plus féroce que jamais !LOUDBLAST était au « VAMACARA STUDIO » pour enregistrer son nouvel album « Altering Fates and Destinies », le successeur très attendu de leur dernier album « Manifesto », acclamé dans le monde entier.Préparez-vous à un décollage Death Metal immédiat ! Sortie via DISQUES ÉCOUTABLES en octobre 2024

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62