LOUDBLAST LIVE AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins

VENDREDI 3 OCTOBRE LOUDBLAST × IRON FLESHType : DEATH METALINFOS TA 16€ / PVI 20€* / SP 25€ Parking Gratuit Bar Ouvert *prix indiqués hors frais de billetterie Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DU CONCERTSUne Production CROSSROAD, RAGE TOUR, KEUF METAL INC. & WANTED’S MUSIC ASSO***LOUDBLAST***DEATH METAL SINCE 40YRSLOUDBLAST est le pionnier du Death Metal en France et en Europe depuis 1985.De toute évidence, 40 ans de carrière pour un artiste est un exploit, notamment pour un groupe de metal extrême qui traverse toutes les évolutions de la musicale et du business en général, qui sonne toujours aussi fort, aussi bien. Il est plus féroce que jamais !LOUDBLAST était au « VAMACARA STUDIO » pour enregistrer son nouvel album « Altering Fates and Destinies », le successeur très attendu de leur dernier album « Manifesto », acclamé dans le monde entier.Préparez-vous à un décollage Death Metal immédiat ! Sortie via DISQUES ÉCOUTABLES 25/10/2024 DECOUVREZ LOUDBLAST sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE***IRON FLESH***DEATH FROM BDXIron Flesh est un groupe bordelais de Death Metal Old School, créé en 2017 par Julien Helwin.Style musical pratiqué, en quelques mots : vous, trouver, osdm, deathmetal, oldschool.DECOUVREZ IRON FLESH sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE
CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17