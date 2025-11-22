L’Ouest américain par Francis Hournon Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

L’Ouest américain par Francis Hournon Médiathèque du Pellerin Le Pellerin samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Féru de Harley Davidson, jamais sans son appareil photo, amoureux du cinéma hollywoodien d’après-guerre, Francis Hournon a sillonné sur sa moto l’Utah, le Nevada, l’Arizona et la Californie. Un périple que le photographe, membre du club Phot’image, vous invite à venir découvrir du 22 au 29 novembre à la médiathèque George-Sand. Dans cette exposition, suivez-le dans cette Amérique contrastée à travers ses clichés instinctifs et hauts en couleur qui vous surprendront par des paysages époustouflants aux multiples reliefs, des espaces naturels immenses, des routes gigantesques et interminables, un peuple cosmopolite à souhait.Tour à tour vous visiterez les trois mille cinq cents kilomètres qu’il a parcourus. Des images à couper le souffle vous attendent tant dans la découverte des sites incontournables comme Monument Valley, la Route 66, la vallée de la mort, Las Vegas, les parcs nationaux, San Francisco que dans des scènes de rue, des portraits d’américains ou la découverte du gigantisme des panneaux publicitaires, des carrefours isolés où le mobilier urbain filiforme fait tâche.Tout est « too much » aux Etats-Unis, autant de régal qui amène cependant subtilement le visiteur à se questionner sur ce pays et ses antagonismes sociaux-culturels, entre autres.Entrée libre

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr