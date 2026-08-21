Lou(Hou)p par la Cie Najico, Bibliothèque d’Aiton, Aiton

Informations pratiques

Lou(Hou)p par la Cie Najico Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque d’Aiton Savoie

30 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

D’après « Moi j’ai peur du loup », écrit et illustré par Emilie Vast – Editions MeMo.

Créé à l’occasion de l’opération « Premières Pages 2020 », en collaboration avec Savoie Biblio, bibliothèque départementale des 2 Savoie.

Un immense livre pop-up s’ouvre et plante le décor d’une forêt mystérieuse, où 2 petits lapins mangent tranquillement. Vraiment tranquillement ? L”un d’eux s’inquiète : quels sont ces bruits étranges, ces yeux qui aparaissent dans les arbres, ces craquements ? C’est Loup, il en est sûr…

La peur du noir habite cet ouvrage, et pourtant c’est sur une base de papier noir que Nadège a choisi de travailler, en écho aux magnifiques illustrations d’Emilie Vast. Les couleurs vives sont ainsi mises en valeur, et les animaux se détachent pleinement sur le fond sombre.

Une histoire simple, une émotion brute, et voilà l’occasion de parler d’amitié, de rassurer, de désamorcer les préjugés. Destiné aux tout petits, ce spectacle joue sur une grande proximité avec le public, et sur tous les sens : la vue avec un livre animé, l’ouie avec des sons en diffusion stéréo, et le toucher grâce à des tapis de sol multimatières sur lesquels s’installe le public.

Bibliothèque d’Aiton 128 route de la Ruaz, 73220 Aiton Aiton 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 36 35 94 https://reseaudesbibliotheques-portedemaurienne.c3rb.org/ https://www.facebook.com/bibliothequedaiton [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@aiton.fr »}] Située au rez-de-chaussée de l’école primaire, la bibliothèque d’Aiton vous accueille les lundis de 16h30 à 19h et les mercredis de 14h à 19h.

Elle vous propose un large choix de BD, de romans et de documentaires pour petits et grands.

Entrée libre et gratuite. Parking gratuit à proximité

Biblis en folie 2026

©Natacha Laissus