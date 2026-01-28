Louis-Arthur : Merci pour la Tendresse à la Comédie des 3 Bornes La Comédie des 3 Bornes Paris

Merci pour la tendresse est le deuxième spectacle de Louis-Arthur, après Chroniques sentimentales.

Entre stand-up, conte contemporain et confidences, il poursuit une écriture intime et ironique, attentive aux failles, aux héritages et aux élans contradictoires.

À travers un personnage pris entre deux générations LGBTQIA+, le spectacle explore les questions de transmission, de mémoire, d’engagement et de désir. D’un côté, une histoire marquée par les années sida et le militantisme de survie ; de l’autre, une jeunesse queer pour qui s’engager, c’est aussi rire, inventer, déplacer les modèles.

Entre humour et émotion, Louis-Arthur regarde ce qui nous a construits — objets, chansons, récits, gestes — et interroge ce que l’on choisit de garder, de transformer, ou de réapprendre à aimer.

Une première date de rodage, intime (45 places), pour faire naître le spectacle au plus près du public.

Première : mardi 24 mars à 19h30

Lieu : La Comédie des 3 Bornes, Paris 11e

Le mardi 24 mars 2026

de 19h30 à 19h40

payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

La Comédie des 3 Bornes 32 rue des trois bornes 75011 Paris

https://www.comediedes3bornes.com/ +33143576829 contact@comediedes3bornes.com



