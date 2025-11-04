Louis Bertignac 70 Tour Palais Nikaïa Nice

Louis Bertignac 70 Tour Palais Nikaïa Nice mardi 4 novembre 2025.

Alpes-Maritimes

Louis Bertignac 70 Tour  Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 59 – 59 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-04 20:00:00
fin : 2025-11-04

Date(s) :
2025-11-04

Louis Bertignac, le guitariste légendaire du groupe Téléphone, pose ses valises à Nice pour un concert exceptionnelle.
  .

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour
Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129  info@nikaia.fr

English : Louis Bertignac 70 Tour

Louis Bertignac, the legendary guitarist of the group Téléphone, is setting up shop in Nice for an exceptional concert.

German : Louis Bertignac 70 Tour

Louis Bertignac, der legendäre Gitarrist der Band Téléphone, stellt seine Koffer für ein außergewöhnliches Konzert in Nizza auf.

Italiano : Louis Bertignac 70 Tour

Louis Bertignac, il leggendario chitarrista del gruppo Téléphone, si stabilisce a Nizza per un concerto eccezionale.

Espanol : Louis Bertignac 70 Tour

Louis Bertignac, el legendario guitarrista del grupo Téléphone, estará en Niza para ofrecer un concierto excepcional.

L’événement Louis Bertignac 70 Tour Nice a été mis à jour le 2025-01-15 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur