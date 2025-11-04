Louis Bertignac 70 Tour Palais Nikaïa Nice
Louis Bertignac 70 Tour Palais Nikaïa Nice mardi 4 novembre 2025.
Alpes-Maritimes
Louis Bertignac 70 Tour Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 59 – 59 – EUR
Début : Mardi 2025-11-04 20:00:00
2025-11-04
Louis Bertignac, le guitariste légendaire du groupe Téléphone, pose ses valises à Nice pour un concert exceptionnelle.
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour
Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr
English : Louis Bertignac 70 Tour
Louis Bertignac, the legendary guitarist of the group Téléphone, is setting up shop in Nice for an exceptional concert.
German : Louis Bertignac 70 Tour
Louis Bertignac, der legendäre Gitarrist der Band Téléphone, stellt seine Koffer für ein außergewöhnliches Konzert in Nizza auf.
Italiano : Louis Bertignac 70 Tour
Louis Bertignac, il leggendario chitarrista del gruppo Téléphone, si stabilisce a Nizza per un concerto eccezionale.
Espanol : Louis Bertignac 70 Tour
Louis Bertignac, el legendario guitarrista del grupo Téléphone, estará en Niza para ofrecer un concierto excepcional.
