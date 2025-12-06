Louis Bertignac au Cargo de Nuit Cargo de Nuit, Arles Arles

Louis Bertignac au Cargo de Nuit

Samedi 6 décembre 2025 de 21h30 à 23h45.

Ouverture des portes à 20h00. Cargo de Nuit, Arles 7-9 avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 41.5 – 41.5 – 41.5 EUR

Début : 2025-12-06 21:30:00

fin : 2025-12-06 23:45:00

2025-12-06

Cargo de nuit en accord avec Let It Bleed Music et Baladins Tours Productions présente Louis Bertignac. Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique Téléphone, il a marqué à jamais l’histoire du rock français.

Après le succès phénoménal de Téléphone, il s’est lancé dans une carrière solo riche en émotions, mêlant énergie rock et ballades poignantes. Toujours aussi passionné, il enflamme les scènes avec ses classiques et ses créations personnelles, prouvant qu’il reste une figure incontournable de la musique.



Venez vibrer avec cette icône du rock, dont chaque concert est une expérience unique .

English :

Cargo de nuit in association with Let It Bleed Music and Baladins Tours Productions presents Louis Bertignac. Virtuoso guitarist, charismatic singer and co-founder of the legendary group Téléphone, he has left an indelible mark on the history of French rock.

German :

Cargo de nuit präsentiert in Zusammenarbeit mit Let It Bleed Music und Baladins Tours Productions Louis Bertignac. Als virtuoser Gitarrist, charismatischer Sänger und Mitbegründer der legendären Band Téléphone hat er die Geschichte der französischen Rockmusik für immer geprägt.

Italiano :

Cargo de nuit in associazione con Let It Bleed Music e Baladins Tours Productions presenta Louis Bertignac. Chitarrista virtuoso, cantante carismatico e cofondatore del leggendario gruppo Téléphone, ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock francese.

Espanol :

Cargo de nuit en asociación con Let It Bleed Music y Baladins Tours Productions presenta a Louis Bertignac. Guitarrista virtuoso, cantante carismático y cofundador del legendario grupo Téléphone, ha dejado una huella indeleble en la historia del rock francés.

