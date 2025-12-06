LOUIS BERTIGNAC – CARGO DE NUIT Arles

LOUIS BERTIGNAC Début : 2025-12-06 à 21:30. Tarif : – euros.

Cargo de nuit en accord avec Let It Bleed Music et Baladins Tours Productions présente LOUIS BERTIGNACGuitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres intemporels.Après le succès phénoménal de Téléphone, il s’est lancé dans une carrière solo riche en émotions, mêlant énergie rock et ballades poignantes. Toujours aussi passionné, il enflamme les scènes avec ses classiques et ses créations personnelles, prouvant qu’il reste une figure incontournable de la musique.Venez vibrer avec cette icône du rock, dont chaque concert est une expérience unique !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13