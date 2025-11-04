LOUIS BERTIGNAC – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

LOUIS BERTIGNAC Début : 2025-11-04 à 20:00. Tarif : – euros.

EN ACCORD AVEC LES BALADINS , DIRECTO PROD PRÉSENTE : LOUIS BERTIGNACSix ans après le triomphe des Insus au Stade de France, et au lendemain du succès de sonautobiographie Jolie petite histoire parue en avril 2022, Louis Bertignac signe son grand retour avecson nouvel album Dans le film de ma vie .Enregistrées entre Londres, Hambourg, Nashville, Osaka, et la France, ses onze nouvelles chansonsoriginales produites par le chanteur/guitariste fusionnent l’ADN des plus grands tubes deTéléphone et la sensibilité profonde de Louis Bertignac.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06