LOUIS CARATINI TU CONNAIS LA CHANSON ? Soissons vendredi 21 novembre 2025.

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 9 – 9 – 20

Tarif adulte

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:15:00

2025-11-21

Et si on jouait à Qui a écrit cette chanson ? Et pour une fois,

en partant des paroles ? Parce qu’après tout, la chanson française,

c’est une langue. Trenet traîne avec les surréalistes, Gainsbourg

claque des vers de Verlaine. C’est peut-être ce qui définit la chanson

française, la langue.

Et si on jouait à déjouer les règles du jeu ? À ne plus se sentir honteux

de ne pas savoir, mais à être fier de découvrir pour la première fois.

À déconstruire la culture générale et s’apercevoir qu’elle est toujours

particulière.

Peut-être que notre goût est le fruit de notre éducation ou de

notre classe sociale, mais après tout, on choisit pas sa famille, on

choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d’Alger pour

apprendre à marcher Et si on jouait à écouter ? 9 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

