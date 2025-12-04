LOUIS CATTELAT – LE BISTROT DE LA SCENE Dijon

LOUIS CATTELAT Début : 2026-01-21 à 20:30. Tarif : – euros.

SCENIZZ PRÉSENTE EN ACCORD AVEC CARAMBA CULTURE LIVE : LOUIS CATTELAT« Arecibo » peut évoquer trois choses.– Rien. – Une destination à Porto-Rico, luxuriante et accueillante, où on peut aller se faire bronzer le cul. – Un radiotélescope qui a envoyé un message à destination des extraterrestres, en 1974.Que des personnes aient déployé tout un programme scientifique pour essayer de parler aux aliens, alors qu’à titre personnel j’arrive pas à dire à la coiffeuse que je trouve ma coupe très laide, ça me bute.

LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D’AUXONNE 21000 Dijon 21