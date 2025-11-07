LOUIS CATTELAT – SALLE EDOUARD HERRIOT Lyon

LOUIS CATTELAT Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

“Arecibo” peut évoquer trois choses.– Rien.– Une destination à Porto-Rico, luxuriante et accueillante, où on peut aller se faire bronzer le cul.– Un radiotélescope qui a envoyé un message à destination des extraterrestres, en 1974.Que des personnes aient déployé tout un programme scientifique pour essayer de parler aux aliens, alors qu’à titre personnel j’arrive pas à dire à la coiffeuse que je trouve ma coupe très laide, ça me bute.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EDOUARD HERRIOT 1 PLACE ANTONIN JUTARD 69003 Lyon 69