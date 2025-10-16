LA GRANDE SOPHIE – LE SEMAPHORE – TREBEURDEN Trebeuden

LA GRANDE SOPHIE – LE SEMAPHORE – TREBEURDEN Trebeuden jeudi 16 octobre 2025.

LA GRANDE SOPHIE Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE DE TREBEURDEN PRÉSENTE : LA GRANDE SOPHIEFigure majeure de la chanson française, La Grande Sophie se dévoile dans un spectacle inédit, seule en scène. Inspirée de son livre Tous les jours, Suzanne, cette performance mêlant lecture et musique, mise en espace par Johanna Boyé, revisite son parcours, de ses débuts à aujourd’hui. À travers ses neuf albums, ses rencontres marquantes et ses chansons intemporelles, elle dresse le portrait d’une femme et d’une artiste en perpétuelle évolution. Entre humour et émotion, elle nous ouvre les portes de son univers intime.Un spectacle émouvant et personnel.

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 Trebeuden 22