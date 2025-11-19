Louis Chedid Le Colisée Lens
Louis Chedid Le Colisée Lens mercredi 19 novembre 2025.
Louis Chedid Le Colisée
12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Louis Chedid revient sur scène avec une nouvelle tournée et un album inédit après une parenthèse piano-voix saluée par tous.
Après une tournée piano-voix acclamée en duo avec Yvan Cassar, Louis Chedid revient avec une nouvelle formation musicale pour présenter son prochain album, prévu à l’automne 2024. Ce concert promet un moment fort en émotion et en musique, porté par des musiciens talentueux et une énergie renouvelée. .
+33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr
English :
Louis Chedid returns to the stage with a new tour and a brand-new album after a piano-voice interlude acclaimed by all.
German :
Louis Chedid kehrt mit einer neuen Tournee und einem unveröffentlichten Album auf die Bühne zurück, nachdem er eine von allen Seiten gelobte Piano-Voice-Pause eingelegt hatte.
Italiano :
Louis Chedid torna in scena con un nuovo tour e un nuovo album dopo una parentesi piano-voce che è stata acclamata da tutti.
Espanol :
Louis Chedid vuelve a los escenarios con una nueva gira y un nuevo álbum tras un interludio piano-voz que ha sido aclamado por todo el mundo.
