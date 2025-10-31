LOUIS CHEDID SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

LOUIS CHEDID

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Pensez à réserver vos places pour le concert de Louis Chedid.

Après une parenthèse enchantée aux côtés d’Yvan Cassar lors d’une tournée piano-voix encensée par le public et la critique, Louis Chedid se prépare à sortir un nouvel album à l’automne 2024, avant de repartir en tournée avec une nouvelle formation musicale.

Louis Chedid Artiste

Mathias Fisch Batteur/ directeur musical

Oliver Smith basse

Laurent Guillet guitare

Ludovic Leleu clavier .

+33 5 61 51 77 13

Don’t forget to book your tickets for the Louis Chedid concert.

