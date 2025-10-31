LOUIS CHEDID SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret
Après une parenthèse enchantée aux côtés d’Yvan Cassar lors d’une tournée piano-voix encensée par le public et la critique, Louis Chedid se prépare à sortir un nouvel album à l’automne 2024, avant de repartir en tournée avec une nouvelle formation musicale.
Louis Chedid Artiste
Mathias Fisch Batteur/ directeur musical
Oliver Smith basse
Laurent Guillet guitare
Ludovic Leleu clavier .
SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
